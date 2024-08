23.08.2024 13:25 Zoll wird in Auto auf A81 bei Heilbronn fündig

An einer Raststätte auf der A81 in Richtung Stuttgart hatten Zollbeamte den richtigen Riecher. In einem Auto entdeckten sie jede Menge Waffen.

Von Johanna Baumann

Heilbronn - An einer Raststätte auf der A81 in Richtung Stuttgart hatten Zollbeamte den richtigen Riecher. Unter anderem wurde eine Machete und ein Beil gefunden. © Hauptzollamt Heilbronn Die Beamten überprüften vor zweieinhalb Wochen den Wagen eines polnischen Fahrers (37). Dieser gab an, lediglich Zigaretten mitzuführen. Im Seitenfach einer Tür sichteten die Zollbeamten jedoch mehrere Messer, weshalb das Auto genauer unter die Lupe genommen wurde. Schließlich kamen weitere Waffen zum Vorschein. Ein geladener Gasrevolver, Stahl- und Gummikugeln, Schuss-Kartuschen, Pfefferkugeln und Pfefferspray wurden sichergestellt. Auch einige Wurfsteine, ein Elektroimpulsgerät, eine Machete und ein Beil führte der 37-Jährige mit. Gegen den 37-Jährigen wird wegen des Verdachts von Verstößen gegen das Waffengesetz ermittelt. Zudem hat er eine Sicherheitsleistung von 3.200 Euro zu zahlen.

Titelfoto: Hauptzollamt Heilbronn