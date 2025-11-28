Zu laut telefoniert auf Netto-Parkplatz: Anwohner schlägt junge Frau ins Gesicht

Bitterfeld-Wolfen - Gewalttätiger Angriff auf eine Frau im Landkreis Anhalt-Bitterfeld: Weil sie seiner Ansicht nach zu laut telefonierte, hat ein Mann am Donnerstagabend offenbar völlig die Kontrolle verloren.

Auf dem Parkplatz einer Netto-Filiale schlug der Mann der 25-Jährigen ins Gesicht. (Symbolbild) © IMAGO / Norbert Schmidt

Der Vorfall nahm gegen 21 Uhr auf dem Parkplatz des Netto-Parkplatzes in der Krondorfer Straße in Wolfen seinen Lauf, wie Polizeisprecherin Astrid Kuchta am Freitag mitteilte.

Demnach hatte sich der in der Nähe wohnende Mann von dem lauten Telefonat einer 25-jährigen Frau gestört gefühlt und darum gebeten, etwas leiser zu sein.

"Das tat sie jedoch nicht, woraufhin er die Frau kurze Zeit später auf dem Parkplatz zur Rede stellen wollte", so Kuchta.

Daraufhin ist der Anwohner demnach handgreiflich geworden, habe der jungen Frau ins Gesicht geschlagen und sie gegen eine Mauer geschubst.

Einem Zeugen, der die Polizei rufen wollte, drohte er ebenfalls mit körperlicher Gewalt.