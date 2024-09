Zugriff im Taxi: Polizei schnappt Einbrecher-Duo durch Handy-Ortung!

Düsseldorf - Durch ein getracktes Handy, das zwei Einbrecher in Düsseldorf am Samstag unter anderem aus einer Wohnung gestohlen hatten, ist es der Polizei gelungen, die Diebe zu schnappen. Der Zugriff erfolgte quasi auf der Flucht in einem Taxi.

Die beiden Einbrecher hatten sich für ihre Flucht eine Taxifahrt gegönnt. Dabei hatten sie übersehen, dass eines der gestohlenen Handys geortet werden konnte. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, waren die beiden 30 und 46 Jahre alten Männer am Samstag in den frühen Morgenstunden in eine Wohnung im Düsseldorfer Stadtteil Unterbilk eingebrochen.

Dort entwendeten sie mehrere Wertgegenstände, darunter auch Handys. Eines davon konnte der Besitzer unmittelbar nach dem Einbruch jedoch orten.

Eine Polizeistreife nahm die Verfolgung auf und stoppte schließlich auf der Sedanstraße ein Taxi.

An Bord: Die beiden mutmaßlichen Diebe. Im Rucksack der Verdächtigen fand sich dann Einbruchswerkzeug sowie Diebesgut, darunter auch das Handy, das der Besitzer zuvor geortet hatte.

Ein anschließender Abgleich der Ortungssignale gab Gewissheit: Es waren tatsächlich die beiden Gesuchten!