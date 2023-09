Zwei 14-Jährige gehen mit Metalldetektor in Wald und machen überraschenden Fund

Weimar - Zwei Jugendliche haben am im Weimarer Land einen erstaunlichen Fund gemacht.

Die Jugendlichen fanden mit ihrem Metalldetektor ein paar interessante Dinge. (Symbolfoto) © 123rf/janholm

Die 14-Jährigen waren am Donnerstagnachmittag in einem Waldstück in Grobschwabhausen unterwegs, um mit einem Metalldetektor nach "interessanten Gegenständen" zu suchen, wie die Polizei mitteilte.

Und die Teenager wurden auch fündig, obwohl sie sich vielleicht etwas anderes vorgestellt hätten. Sie fanden vier Patronenhülsen und eine Patrone, vermutlich vom Kaliber 7,62. Den Angaben nach stammt die Munition wahrscheinlich aus dem Zweiten Weltkrieg.