Zwei bewaffnete Raub-Überfälle in Bayern kurz hintereinander: Polizei warnt

Schwarzach/Regensburg - Nach zwei Raubüberfällen in der Oberpfalz und in Niederbayern sind die Täter noch auf der Flucht.

Ein Polizeiauto steht in Schwarzach in der Nähe des Tatorts. Hier ist ein Mann in einem Park ausgeraubt worden. © NEWS5 / Wisberger

In beiden Fällen waren die Täter nach Angaben der Ermittler vom Samstag bewaffnet. Die Polizei warnt aktuell davor, Anhalter mitzunehmen.

In Regensburg beraubten Unbekannte einen Pizzalieferdienst. In Schwarzach (Landkreis Straubing-Bogen) überfielen zwei Unbekannte einen Mann in einem Park.

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die beiden Raubüberfälle in keinen Zusammenhang stehen.



In Regensburg bedrohten Maskierte einen Angestellten eines Pizzalieferdienstes am späten Freitagabend gegen 23.15 Uhr mit einer Schusswaffe und forderten Geld. Mit einem niedrigen vierstelligen Betrag flohen die Täter zu Fuß und mit einem Fahrrad. Der 26-jährige Mitarbeiter blieb unverletzt.

In Schwarzach überfielen am Freitagabend gegen 22.45 Uhr zwei bewaffnete Täter einen Mann in einem Park und nahmen ihm Geld ab. Das Opfer wurde leicht verletzt. Die Täter flohen zu Fuß.