Zwei Jahre auf der Flucht! So wurde der Profi-Betrüger geschnappt

Ottobeuren - Nach gut zwei Jahren Flucht konnte ein 34-jähriger Betrüger von der Polizei in Schwaben festgenommen werden.

Nach zwei Jahren klickten am Ende doch die Handschellen: Ein Mann muss sich wegen mehrfachen Betrugs verantworten. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa

Ihm werden sieben Fälle gewerbsmäßiger Betrug vorgeworfen, bei denen er einen Vermögensschaden von mehreren hunderttausend Euro verursacht haben soll.

Ermittler folgten einem Hinweis und fanden den Mann am Montag in einem Einfamilienhaus in Ottobeuren (Landkreis Unterallgäu).

Da bei der Durchsuchung des Hauses auch mehrere Ampullen eines Dopingmittels gefunden wurden, wird nun auch wegen des Verstoßes gegen das Anti-Doping-Gesetz ermittelt.