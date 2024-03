Jugendlicher mit lebensbedrohlichen Verletzungen gefunden: Polizei nimmt Verdächtige fest

Der Jugendliche (16) wurde Anfang März in einem Garagenkomplex in Plauen gefunden. © Ellen Liebner

Der Jugendliche wurde am Abend des 2. März in Haselbrunn in einem Garagenkomplex an der Rückertstraße gefunden. Der 16-Jährige hatte lebensbedrohliche Verletzungen und kam zur Behandlung ins Krankenhaus.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurden nun zwei tatverdächtige Jugendliche (16, 17) festgenommen. Sie stehen im Verdacht, dem 16-jährigen Deutschen die gefährlichen Verletzungen zugefügt zu haben.

"Nachdem ein Ermittlungsrichter Haftbefehl erlassen hatte, wurden der 16- sowie der 17-jährige Tatverdächtige am Dienstag in eine Jugendstrafvollzugsanstalt gebracht. Die polizeilichen Ermittlungen wegen versuchten Totschlags dauern an", berichtete eine Sprecherin der Polizeidirektion Zwickau.