22.11.2024 15:27 Zwei Mädchen sorgen für Großeinsatz: 45 Schüler leicht verletzt!

An einer Realschule in Eppingen kam es am Freitagvormittag zu einem Großeinsatz. Zwei Schülerinnen sollen mit Pfefferspray gesprüht haben.

Von Johanna Baumann

Eppingen - An einer Realschule in Eppingen bei Heilbronn kam es am Freitagvormittag zu einem Großeinsatz. Zwei Schülerinnen sollen mit Pfefferspray gesprüht haben. Zwei Kinder kamen zur Weiterbehandlung ins Krankenhaus. (Symbolbild) © Nicolas Armer/dpa Gegen 11.45 Uhr rückten die Feuerwehr, Polizei und der Rettungsdienst zur Selma-Rosenfeld-Realschule in der Straße Berliner Ring aus. Im Schulgebäude wurde Reizstoff festgestellt. Insgesamt 980 Schüler wurden laut Polizeiangaben evakuiert. 45 Jugendliche erlitten leichte Verletzungen aufgrund von Atemwegsreizungen. Zwei Schüler wurden zur Sicherheit in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Schulbetrieb konnte am Freitag nicht fortgeführt werden. Laut aktuellem Stand sollen zwei Mädchen mit Pfefferspray gesprüht haben. Weitere Ermittlungen zu den genauen Hintergründen laufen.

