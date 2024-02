03.02.2024 14:51 Zwei Männer auf offener Straße niedergestochen

In der Frankenstraße in Limburg an der Lahn kam es am Freitagabend zu einer Messerstecherei: Zwei Männer wurden niedergestochen, die Polizei sucht Zeugen!

Von Florian Gürtler

Limburg an der Lahn - Nach einem blutigen Zwischenfall im westhessischen Limburg an der Lahn sucht die Polizei dringend Zeugen - zwei Männer wurden auf offener Straße niedergestochen! Messerattacke in Limburg an der Lahn: Als die Polizei am Tatort eintraf, fanden die Beamten dort niemanden mehr vor, doch schon bald ergaben sich neue Hinweise. (Symbolbild) © Montage: dpa/Frank Rumpenhorst-dpa/Boris Roessler Der Vorfall ereignete sich am gestrigen späten Freitagabend gegen 21.30 Uhr in der Frankenstraße, wie das zuständige Polizeipräsidium Westhessen am heutigen Samstag mitteilte. Demnach meldete sich eine Passantin bei den Beamten und berichtete, dass es in der Straße zu einer Schlägerei mit etwa zehn beteiligten Personen gekommen sei. Umgehend wurden Einsatzkräfte entsandt. Als diese jedoch in der Frankenstraße eintrafen, war dort niemand mehr anzutreffen. Polizeimeldungen Er hatte alles Mögliche auf dem Kerbholz: Mann liefert sich filmreife Verfolgungsjagd mit Polizei "Im Anschluss konnten zwei Personen im Krankenhaus Limburg ermittelt werden, die unmittelbar zuvor mit Schnittverletzungen aufgenommen worden waren", ergänzte ein Sprecher. Messerstecherei in Limburg an der Lahn: Polizei findet Verletzte in Krankenhaus In einem Limburger Krankenhaus fand die Polizei zwei Männer mit Schnittverletzungen, deren Aussagen brachten die Ermittler weiter. (Symbolbild) © Montage: 123RF/porpeller, Karl-Josef Hildenbrand/dpa Wie sich herausstellte, handelte es sich bei den beiden Verletzten um einen 30-Jährigen und einen 20 Jahre alten Mann. Erste Ermittlungen ergaben laut dem Polizeisprecher, dass die Wunden der beiden Krankenhauspatienten "im Zusammenhang mit der gemeldeten Auseinandersetzung" stehen. Die beiden Verletzten gaben gegenüber den Polizisten an, dass in der Frankenstraße zunächst der 30-Jährige von einem 29-jährigen Mann - der nun als Tatverdächtiger gilt - bedroht und mit einem Kopfstoß attackiert worden sei. Im Anschluss habe der Täter mit einem Messer angegriffen und das Opfer verletzt. Polizeimeldungen Monatelange Ermittlungen lassen Drogendealer hochgehen: Sie vertickten den Stoff bundesweit! Der 20-Jährige wollte offenbar dem 30-Jährigen zu Hilfe kommen, er sei aber durch noch unbekannte Täter daran gehindert und ebenfalls durch Schnitte verletzt worden. Noch am Freitagabend wurde eine Fahndung nach den Tätern eingeleitet, bislang jedoch ohne Erfolg. Die Ermittlungen zu der Bluttat in Limburg dauern an. Hierzu sucht die Polizei auch Zeugen, die sich bitte unter der Telefonnummer 0643191400 bei den Ermittlern melden sollen.

Titelfoto: Montage: dpa/Frank Rumpenhorst-dpa/Boris Roessler