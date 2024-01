Zwei Männer zoffen sich: Plötzlich greift einer zur Eisenstange

Bodelshausen - Weil er einem Bekannten in Bodelshausen (Landkreis Tübingen) mit einer Eisenstange auf den Kopf geschlagen haben soll, sitzt ein Mann in Untersuchungshaft.

Ein aggressiver Mann hat einen Polizeieinsatz im schwäbischen Bodelshausen ausgelöst. (Symbolbild) © Matthias Rietschel/dpa

Wegen des dringenden Tatverdachts eines versuchten Tötungsdelikts ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Kriminalkommissariat Tübingen gegen einen 41 Jahre alten Mann.

Wie die Polizei am heutigen Samstag mitteilte, soll sich der Verdächtige mittlerweile in Haft befinden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es am gestrigen Freitagabend gegen 20 Uhr zwischen dem 41-Jährigen und seinem 61-jährigen Bekannten in dessen Wohnung zu einem heftigen Streit.

Im weiteren Verlauf soll der Jüngere mit einer Eisenstange mehrfach auf den Kopf seines Rivalen eingedroschen haben.

Im Anschluss habe sich der Verdächtige in eine benachbarte Wohnung des Mehrfamilienhauses zurückgezogen, wo er später von der Polizei widerstandslos festgenommen werden konnte.