Zwei Mopeds innerhalb weniger Tage gestohlen: Simson-Diebe im Raum Glauchau unterwegs

Die Polizei sucht nach dieser gestohlenen Simson S 51 aus Limbach-Oberfrohna. © privat

Besonders dreist: Am Donnerstagabend schlugen die Diebe auf dem Netto-Parkplatz an der Waldenburger Straße in Limbach-Oberfrohna zu.

Innerhalb von nur 45 Minuten (17 Uhr bis 17.45 Uhr) verschwand eine grüne Simson S 51, obwohl sie mit einem Schloss gesichert war. Wert des kultigen DDR-Mopeds: circa 4000 Euro. Ihr Kennzeichen: 457 BFC. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur.

Doch damit nicht genug: Im Callenberger Ortsteil Reichenbach wurde in den vergangenen zwei Wochen ein weiteres Simson-Moped gestohlen.

Die Täter drangen in eine Garage an der Straße des Friedens ein und entwendeten eine rote Simson S 51 im Wert von etwa 2500 Euro. Der Besitzer bemerkte den Diebstahl erst am 5. März und meldete ihn.