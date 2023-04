21-Jähriger schnappt sich Schlagstock und prügelt auf zwei Polizisten ein

Viernheim - Im südhessischen Viernheim (Landkreis Bergstraße) hat ein Mann (21) eine 31 Jahre alte Polizistin und ihren 52-jährigen Kollegen angegriffen und so schwer verletzt, dass sie ihren Dienst einstellen mussten.

Der 21-Jährige hatte sich auf einem Supermarkt-Parkplatz in ein fremdes Auto gesetzt und wollte nicht mehr aussteigen. (Symbolbild) © 123rf/Heiko Köverling

Ein Sprecher schilderte am heutigen Freitag den Vorfall, der sich am Donnerstagabend gegen 18.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Heidelberger Straße ereignet hatte.

Demnach hatten Kunden des Marktes die Polizei informiert, dass sich ein Mann in ihr Auto gesetzt habe und nicht mehr aussteigen wolle.

Daraufhin fuhren die beiden Polizisten zum Parkplatz und versuchten, den 21-Jährigen im Auto anzusprechen. Dieser habe allerdings sofort so aggressiv reagiert, dass kein Gespräch möglich gewesen sei.

Schließlich sei der Mann ausgestiegen und ihm sei es dann gelungen, dem 52-jährigen Polizeibeamten den Schlagstock zu entreißen. Mit diesem habe er dann auf die beiden Polizisten eingeprügelt und ihnen zahlreiche Platzwunden und Prellungen zugefügt.

Erst nach dem Eintreffen weiterer Streifenwagen konnte der 21-Jährige, der deutliche Anzeichen von Drogenkonsum gezeigt habe, überwältigt und festgenommen werden.