Zwei Schwerverletzte bei Auffahrunfall: Schaden rund 30.000 Euro
Von Klaas Seißer, Paulina Sternsdorf
Arnstorf - Bei einem Auffahrunfall in Niederbayern sind am Montagabend zwei Menschen schwer verletzt worden. Einer von ihnen wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.
Kurz nach 17 Uhr war ein 45-jähriger Autofahrer aus Pfarrkirchen auf der Staatsstraße zwischen Simbach und Arnstorf unterwegs.
Auf Höhe Ruppertskirchen übersah er offenbar, dass an der Abzweigung nach Bergham eine 36-jährige Autofahrerin aus Arnstorf sowie ein 53-jähriger Kastenwagenfahrer wegen eines Abbiegevorgangs anhalten mussten.
Er prallte mit seinem Wagen gegen das Auto des 53-Jährigen. Sein Fahrzeug wurde durch den Aufprall in den Graben geschleudert.
Der 45-Jährige und sein 34 Jahre alter Beifahrer wurden schwer verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Einer von ihnen musste sogar mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert werden. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 30.000 Euro.
Titelfoto: Christoph Reichwein/dpa (Symbolfoto)