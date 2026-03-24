Zwei Schwerverletzte bei Auffahrunfall: Schaden rund 30.000 Euro

Arnstorf - Bei einem Auffahrunfall in Niederbayern sind am Montagabend zwei Menschen schwer verletzt worden. Einer von ihnen wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Ein Verletzter wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. (Symbolfoto) © Christoph Reichwein/dpa

Kurz nach 17 Uhr war ein 45-jähriger Autofahrer aus Pfarrkirchen auf der Staatsstraße zwischen Simbach und Arnstorf unterwegs.

Auf Höhe Ruppertskirchen übersah er offenbar, dass an der Abzweigung nach Bergham eine 36-jährige Autofahrerin aus Arnstorf sowie ein 53-jähriger Kastenwagenfahrer wegen eines Abbiegevorgangs anhalten mussten.

Er prallte mit seinem Wagen gegen das Auto des 53-Jährigen. Sein Fahrzeug wurde durch den Aufprall in den Graben geschleudert.