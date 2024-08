01.08.2024 18:20 Zwei Verletzte durch Schüsse: Mann fuhr noch selbst ins Krankenhaus

Zwei Männer sind in der Nacht in Berlin durch Schüsse verletzt worden. Ein 27-Jähriger fuhr trotz Schusswunde am Bein noch ins Krankenhaus.

Von Matthias Kuhnert

Berlin - Hängen die Taten zusammen? Vergangene Nacht sind gleich zwei Männer durch Schüsse verletzt worden. Am Saatwinkler Damm machte der 34-Jährige auf sich aufmerksam. © Morris Pudwell Kurios: Trotz Schussverletzung am Bein fuhr einer der Männer sich noch selbst ins Krankenhaus. Um kurz vor Mitternacht erschien der 27-Jährige in der Rettungsstelle der Klinik in Westend, wie die Polizei mitteilt. Die Beamten schauten sich daraufhin seinen Wagen genauer an und stellten gleich mehrere Einschusslöcher am Auto fest. Wenig später machte schließlich ein 34-Jähriger am Saatwinkler Damm (Spandau) die Polizei auf sich aufmerksam - ebenfalls mit einer Schussverletzung am Bein. Polizeimeldungen Frau bewusstlos geschlagen und in Kofferraum gelegt: Polizei gibt weitere Details bekannt Anders als der sieben Jahre jüngere Mann wurde er von den alarmierten Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht. Ob und inwieweit die Fälle zusammenhängen, sei Gegenstand der Ermittlungen, hieß es weiter. Auch die Hintergründe würden geprüft.

