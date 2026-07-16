Zwei Waggons von Autozug in Nidderau entgleist

Nidderau - Nach dem Entgleisen der beiden letzten Waggons eines Güterzugs ist die Bahnstrecke zwischen Friedberg und Hanau blockiert. Wie geht es weiter an der Unfallstelle?

Am Donnerstagvormittag sind in Nidderau (Main-Kinzig-Kreis) zwei Waggons eines Autozugs entgleist. © Christine Schultze/dpa

Der Vorfall sei am Donnerstagvormittag gemeldet worden, sagte ein Sprecher der Bundespolizei Koblenz.

Demnach schleifte der Autozug die beiden entgleisten Waggons auf einer Strecke von etwa 450 Metern mit. Dies habe zu Beschädigungen im Gleisbett geführt.

Auch einen Bahnsteig im Bahnhof Nidderau habe der Zug touchiert, bevor er anhielt. Die Ermittlungen zur Ursache laufen.

Zugleich werde Spezialwerkzeug zu der Unfallstelle gebracht, um die beiden Waggons wieder auf die Gleise zu stellen.

Danach müsse geschaut werden, welche Schäden an dem Zug sowie im Gleisbett entstanden sind und welche Reparaturarbeiten anstehen.