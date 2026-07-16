Wieder Schüsse in Potsdam: Nächster Späti gerät ins Visier

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Nach den Schüssen auf einen Spätkauf ist in der Nacht zu Donnerstag in Potsdam erneut auf ein Gebäude geschossen worden.

Von Lukas Dubro, Thorsten Meiritz

Potsdam - Nach den Schüssen auf einen Spätkauf ist in der Nacht zu Donnerstag in Potsdam erneut auf ein Gebäude geschossen worden.

In der Nacht zu Montag wurde schon einmal auf einen Spätkauf in Potsdam geschossen. (Archivfoto)
In der Nacht zu Montag wurde schon einmal auf einen Spätkauf in Potsdam geschossen. (Archivfoto)  © TAG24/Marlen Rothenburg

Mehreren Medienberichten zufolge handelte es sich wieder um einen Spätkauf.

Am Morgen wurden Einschusslöcher in der Fensterscheibe in einem Gebäude im nördlichen Ortsteil Bornstedt festgestellt, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde demnach niemand.

Weitere Angaben machte die Behörde nicht und verwies auf die laufenden Ermittlungen. Es werde ein Zusammenhang mit einem zweiten Vorfall geprüft.

Zwei Waggons von Autozug in Nidderau entgleist
Polizeimeldungen Zwei Waggons von Autozug in Nidderau entgleist

Erst am Montagmorgen wurden Schüsse auf einen Kiosk in der Geschwister-Scholl-Straße im Westen der Stadt gemeldet.

Der Laden mit Paketstelle ist in der Regel gut besucht. Nach Zeugenaussagen sollen in der Nacht vier Schüsse gefallen sein. Die Betreiber des Spätkaufs zeigten sich von den Ereignissen überrascht.

Titelfoto: TAG24/Marlen Rothenburg

Mehr zum Thema Polizeimeldungen: