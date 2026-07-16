Wieder Schüsse in Potsdam: Nächster Späti gerät ins Visier
Von Lukas Dubro, Thorsten Meiritz
Potsdam - Nach den Schüssen auf einen Spätkauf ist in der Nacht zu Donnerstag in Potsdam erneut auf ein Gebäude geschossen worden.
Mehreren Medienberichten zufolge handelte es sich wieder um einen Spätkauf.
Am Morgen wurden Einschusslöcher in der Fensterscheibe in einem Gebäude im nördlichen Ortsteil Bornstedt festgestellt, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde demnach niemand.
Weitere Angaben machte die Behörde nicht und verwies auf die laufenden Ermittlungen. Es werde ein Zusammenhang mit einem zweiten Vorfall geprüft.
Erst am Montagmorgen wurden Schüsse auf einen Kiosk in der Geschwister-Scholl-Straße im Westen der Stadt gemeldet.
Der Laden mit Paketstelle ist in der Regel gut besucht. Nach Zeugenaussagen sollen in der Nacht vier Schüsse gefallen sein. Die Betreiber des Spätkaufs zeigten sich von den Ereignissen überrascht.
Titelfoto: TAG24/Marlen Rothenburg