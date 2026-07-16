Wieder Schüsse in Potsdam: Nächster Späti gerät ins Visier

Potsdam - Nach den Schüssen auf einen Spätkauf ist in der Nacht zu Donnerstag in Potsdam erneut auf ein Gebäude geschossen worden.

In der Nacht zu Montag wurde schon einmal auf einen Spätkauf in Potsdam geschossen. (Archivfoto) © TAG24/Marlen Rothenburg

Mehreren Medienberichten zufolge handelte es sich wieder um einen Spätkauf.

Am Morgen wurden Einschusslöcher in der Fensterscheibe in einem Gebäude im nördlichen Ortsteil Bornstedt festgestellt, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde demnach niemand.

Weitere Angaben machte die Behörde nicht und verwies auf die laufenden Ermittlungen. Es werde ein Zusammenhang mit einem zweiten Vorfall geprüft.

Erst am Montagmorgen wurden Schüsse auf einen Kiosk in der Geschwister-Scholl-Straße im Westen der Stadt gemeldet.