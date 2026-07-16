Mysteriöse Schüsse auf Wohnhaus in Würzburg: Polizei gründet Sonderkommission - Täter weiter flüchtig

Würzburg - Nach den rätselhaften Schüssen auf ein Wohnhaus in Würzburg laufen die Ermittlungen. Die Kriminalpolizei hat inzwischen eine Ermittlungskommission eingerichtet und wertet Beweise aus. Noch immer sind viele Fragen offen, insbesondere zu den Hintergründen und dem Motiv der Tat.

Im unterfränkischen Würzburg wurde mehrfach auf ein Mehrfamilienhaus geschossen. Die Tatumstände sind weiterhin völlig unklar. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Der Vorfall ereignete sich am Dienstagabend in der Unterdürrbacher Straße im Stadtteil Unterdürrbach. Polizeilichen Erkenntnissen zufolge schoss ein bislang unbekannter Täter dort auf ein Mehrparteienhaus.

Die Einsatzkräfte rückten mit einem Großaufgebot aus und leiteten eine umfangreiche Fahndung ein.

Der mutmaßliche Schütze, beschrieben als männliche Person mit weißer Hose und schwarzer Kapuzenjacke, konnte jedoch nicht gefasst werden.

Noch in der Nacht übernahm die Kriminalpolizei Würzburg die Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Spezialisten sicherten am Tatort bis in die frühen Morgenstunden Spuren.

Um die Ermittlungen weiter voranzutreiben, wurde inzwischen eine Ermittlungskommission gegründet.

Derzeit werten die Beamten unter anderem Videos aus, die von Zeugen zur Verfügung gestellt wurden. Die Ermittler hoffen, dadurch neue Hinweise auf den Täter oder weitere Zeugen zu erhalten.