Mysteriöse Schüsse auf Wohnhaus in Würzburg: Polizei gründet Sonderkommission - Täter weiter flüchtig
Würzburg - Nach den rätselhaften Schüssen auf ein Wohnhaus in Würzburg laufen die Ermittlungen. Die Kriminalpolizei hat inzwischen eine Ermittlungskommission eingerichtet und wertet Beweise aus. Noch immer sind viele Fragen offen, insbesondere zu den Hintergründen und dem Motiv der Tat.
Der Vorfall ereignete sich am Dienstagabend in der Unterdürrbacher Straße im Stadtteil Unterdürrbach. Polizeilichen Erkenntnissen zufolge schoss ein bislang unbekannter Täter dort auf ein Mehrparteienhaus.
Die Einsatzkräfte rückten mit einem Großaufgebot aus und leiteten eine umfangreiche Fahndung ein.
Der mutmaßliche Schütze, beschrieben als männliche Person mit weißer Hose und schwarzer Kapuzenjacke, konnte jedoch nicht gefasst werden.
Noch in der Nacht übernahm die Kriminalpolizei Würzburg die Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Spezialisten sicherten am Tatort bis in die frühen Morgenstunden Spuren.
Um die Ermittlungen weiter voranzutreiben, wurde inzwischen eine Ermittlungskommission gegründet.
Derzeit werten die Beamten unter anderem Videos aus, die von Zeugen zur Verfügung gestellt wurden. Die Ermittler hoffen, dadurch neue Hinweise auf den Täter oder weitere Zeugen zu erhalten.
Bringt Nachbarschaftsbefragung in Würzburg entscheidende Hinweise?
Für Freitag ist außerdem eine Nachbarschaftsbefragung mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei geplant. Dadurch sollen weitere Erkenntnisse gewonnen werden.
Die Hintergründe der Tat sowie ein mögliches Motiv sind weiterhin unklar und Gegenstand der Ermittlungen.
"Wir haben alle keine Feinde", versichert eine junge Bewohnerin des Hauses gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. "Ich wüsste nicht, wer es gewesen sein soll."
Die Kriminalpolizei Würzburg bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer sachdienliche Hinweise, Videos oder sonstige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 09314571732 zu melden.
Titelfoto: Montage: Karl-Josef Hildenbrand/dpa