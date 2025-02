15.02.2025 12:33 579 Polizei löst rechte Party in Gartensparte auf

In einer Gartensparte in Zwickau musste die Polizei am Freitag eine rechte Party beenden.

Von Lea Wunderlich

Zwickau - In Zwickau hat die Polizei am Freitag eine rechte Veranstaltung aufgelöst. In einer Gartensparte in Zwickau musste die Polizei am Freitag eine rechte Party beenden. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa "Kurzfristig war der Polizei bekannt geworden, dass in einer Gartensparte an der Alten Landstraße ein durch Vertreter der rechten Szene veranstalteter Liederabend stattfinden soll", teilte die Polizei am Samstag mit. Zuvor wurden die Räume für eine familiäre Geburtstagsfeier angemietet. Bei dem Einsatz, an dem circa 30 Polizisten beteiligt waren, stellten diese vor Ort 41 Personen des rechten Spektrums fest. Polizeimeldungen Chemikalien im Internet besorgt: Spezialeinheit nimmt zwei junge Menschen fest "Die Beamten erklärten dem Verantwortlichen, dass die Veranstaltung zu beenden ist, da diese nicht zum Zwecke eines Liederabends der rechten Szene gestattet wurde. In der Folge verließen die Teilnehmer den Veranstaltungsort", hieß es weiter. Bereits auf der Anreise kontrollierten die Polizeibeamten Fahrzeuge und Personen. Vor Ort wurden keine Straftaten festgestellt. Nun prüft die Kriminalpolizei Zwickau straf- bzw. ordnungsrechtliche Konsequenzen.

Titelfoto: Carsten Rehder/dpa