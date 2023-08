Reifen geklaut, Scheibe eingeschlagen, Kratzer: Täter hinterlassen enormen Schaden an Autos

In Zwickau wurde von einem Auto alle vier Reifen geklaut. Das Fahrzeug war allerdings nicht aufgebockt, sondern auf den Bremsen abgestellt, sodass ein enormer Schaden entstand. (Symbolbild) © alexeygalutva/123RF

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurden zwischen 14 Uhr am Freitagnachmittag und 18 Uhr am Samstagabend im Ortsteil Mitte-Süd von einem Subaru Tribeca alle vier Reifen geklaut.

Der Subaru war in der Katharinenstraße geparkt, als die Tat passierte.

"Der Stehlschaden liegt bei 1000 Euro. Da das Fahrzeug auf den Bremsen abgestellt wurde, entstand zudem Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro", berichtet ein Sprecher der Polizeidirektion Zwickau.

Bereits in der Nacht zu Donnerstag wurde in Zwickau Pölbitz ein Audi beschädigt. Das Fahrzeug war zwischen 22 Uhr am Mittwochabend und 3 Uhr am Donnerstag auf einem Firmengelände in der Alfred-Schöne-Allee geparkt. Die Täter beschädigten ein Rücklicht, den Tankdeckel und hinterließen Kratzer im Lack. Der Schaden summiert sich auf etwa 5000 Euro.

Zu den beiden Fällen werden Zeugen gesucht, denen in den genannten Zeiträumen verdächtige Personen an den Fahrzeugen in der Katharinenstraße und der Alfred-Schöne-Allee aufgefallen sind. Hinweise werden beim Polizeirevier Zwickau unter der Telefonnummer 0375/428102 entgegengenommen.