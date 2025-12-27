Zwölfjähriger setzt Pfefferspray nach Ladendiebstahl ein

Gera - In einem Supermarkt im Geraer Stadtteil Zwötzen hat sich kurz vor Weihnachten ein ungewöhnlicher Diebstahl abgespielt.

In einem Supermarkt in Gera-Zwötzen kam es nach einem Diebstahl von einem 12-Jährigen zu einem Polizeieinsatz. (Symbolbild) © Bodo Schackow/dpa

Am Nachmittag des 23. Dezember entwendete ein 12-jähriger Junge eine Flasche Wein sowie zwei Dosen Energy-Drink aus dem Geschäft.

Eine Mitarbeiterin beobachtete den Diebstahl und sprach den Jungen daraufhin an.

Nach Angaben der Polizei reagierte der Minderjährige unvermittelt aggressiv und setzte Pfefferspray gegen die Frau ein, bevor er zu fliehen versuchte.