Bundesgerichtshof: Makler haftet für Diskriminierung bei Wohnungs-Suche

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat am Donnerstag entschieden: Makler haften mit Schadenersatz für die Diskriminierung von Interessenten bei der Wohnungssuche!

Von Jacqueline Melcher

Karlsruhe/Groß-Gerau - Wer bei der Wohnungs-Suche rassistisch diskriminiert wird, kann vom Immobilienmakler Schadenersatz verlangen.

Der 1. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs (BGH) legte am Donnerstag fest: Makler dürfen Wohnungsinteressenten nicht wegen eines ausländisch klingenden Namens ablehnen. © Philipp von Ditfurth/dpa Das hat der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe am Donnerstag entschieden. Dort hatte eine Frau geklagt, die wegen ihres pakistanischen Namens nicht zu einer Wohnungsbesichtigung eingeladen worden war. Der Makler schulde ihr Schadenersatz in Höhe von 3000 Euro, entschied der BGH. Auf der Suche nach einer Wohnung für sich und ihre Familie im südhessischen Groß-Gerau hatte Humaira Waseem sich im November 2022 im Internet auf eine Wohnung des Maklers beworben - mit prompter Absage. Es seien keine Termine mehr verfügbar, hieß es. Als die 30-Jährige es dann unter den Namen Schneider, Schmidt und Spieß - bei sonst identischen Angaben zu Einkommen und Beruf - probierte, wurden ihr aber Besichtigungstermine angeboten. Rassismus Schalkes Antwi-Adjei erstattet nach Rassismus-Vorfall Anzeige: "Es ist keine Einzelperson" Waseem forderte vom Makler eine Entschädigung. Das Landgericht Darmstadt sprach ihr im vergangenen Jahr 3000 Euro sowie die Erstattung von Anwaltskosten zu. Weil der Makler gegen das Urteil Revision einlegte, landete der Fall am BGH.

Mieterbund froh, dass Diskriminierung auf Wohnungsmarkt "keinen Platz hat"