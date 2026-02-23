Männergruppe rassistisch beleidigt, verfolgt und mit Messer bedroht

Weimar - In Weimar wurde in der Nacht auf Montag eine Männergruppe bedroht.

Die Polizei konnte den Täter trotz einer sofort eingeleiteten Suche nicht finden. (Symbolfoto) © Friso Gentsch/dpa

Ein 25-Jähriger aus der Türkei und seine zwei Begleiter waren im Norden der Stadt aus bislang noch ungeklärten Gründen mit einem unbekannten Mann in Streit geraten, teilte die Polizei mit.

Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung wurde einer der drei Männer von dem Unbekannten rassistisch beleidigt.

Als die Gruppe gehen und sich der Situation entziehen wollte, wurde sie von dem Täter verfolgt. Er zückte sogar ein Messer und hielt es vor den Körper des Mannes, den er zuvor beleidigt hatte.

Die drei Männer riefen die Polizei. Daraufhin entfernte sich der Unbekannte mit seiner weiblichen Begleitung.