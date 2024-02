Holocaust-Eklat in Kinosaal: Politik mit drastischer Forderung, doch es gibt ein Problem

Wiesbaden - Es war ein handfester Skandal! Während einer Kinovorstellung in einem Lichtspielhaus in der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden sollen mehrere Schüler während einer Einblendung zum Holocaust laut applaudiert haben. Die Ermittlungen laufen weiter auf Hochtouren.

Im Jahr 1942 tagten hochrangige NS-Verantwortliche über die sogenannte "Endlösung der Judenfrage". © Steffen Kugler/dpa

Sechs hessische Berufsschüler geraten ins Visier der Staatsanwaltschaft Wiesbaden, nachdem sie bei einer Filmvorführung offenbar die Ermordung der Juden im Nationalsozialismus beklatscht haben.

Staatsanwalt Florian Breidenbach gab am Mittwoch bekannt, dass vorerst gegen Unbekannt ermittelt werde, aber die Namen der Schüler bekannt seien und weitergeleitet würden. Der Vorwurf lautet auf mutmaßliche Volksverhetzung. Ein Sprecher des Kultusministeriums bestätigte, dass der polizeiliche Staatsschutz bereits informiert sei.

Am 30. Januar besuchten etwa 60 Schülerinnen und Schüler einer Berufsschule in Wiesbaden eine Vorführung des Films "Die Wannseekonferenz" in der Caligari-Filmbühne in der hessischen Landeshauptstadt. Im Abspann des Films wird auf die Ermordung von sechs Millionen Juden während der NS-Herrschaft hingewiesen.

Berichten zufolge sollen die sechs Jungen daraufhin applaudiert haben, wie verschiedene Medien, darunter der "Wiesbadener Kurier", berichteten.

Das hessische Kultusministerium teilte am Mittwoch mit, dass die sechs betroffenen Schüler noch im Kino von ihren drei begleitenden Lehrkräften zurechtgewiesen wurden.