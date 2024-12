Mann aus Video äußert sich zu Nazi-Eklat auf Sylt: "Ich habe nichts gemacht"

An Pfingsten sorgte eine Gruppe junger Leute mit rassistischen Parolen auf Sylt für Schlagzeilen. © Screenshot/Instagram/sawsanchebli

Nachdem das Video des Nazi-Eklats in den sozialen Medien viral gegangen war, mussten die Protagonisten die Konsequenzen für ihr Verhalten tragen: Sie wurden strafrechtlich verfolgt, verloren ihre Jobs und Zukunftschancen.

Nun hat sich ein Mann geäußert, der in dem Video ebenfalls zu sehen ist. Er beteiligte sich zwar nicht an den "Deutschland den Deutschen, Ausländer raus"-Gesängen, verlor wegen des Eklats aber trotzdem alles.

Im Interview mit dem "Stern" erklärte Thomas Jedermann (Name geändert), wie er die Situation vor Ort erlebt hat: "Ich war geschockt. In so was bin ich noch nie reingeraten. Mir sind brüllende Horden immer unangenehm. Ich bin ein verträglicher Mensch. In der Situation war ich vollkommen überfordert und habe es ignoriert."

Obwohl in dem Video zu sehen ist, dass Jedermann nicht aktiv mitsingt und stattdessen auf sein Handy schaut, was mittlerweile auch vom Landgericht Hamburg bestätigt wurde, trafen auch ihn die Konsequenzen des Skandals hart.