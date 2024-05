Politiker äußern sich zu Rassismus-Eklat auf Sylt: "Eine Schande für Deutschland!"

Ein verstörendes Video von Pfingsten in Kampen auf Sylt ging am Donnerstag viral: Ein Mann hebt den rechten Arm zum verbotenen Hitlergruß, es wird gejubelt und rechtsextreme Parolen gesungen. © Screenshot/Instagram/sawsanchebli

Der CDU-Bundesvorsitzende Friedrich Merz (68) verurteilte das Video scharf. "Was geht eigentlich in den Köpfen dieser Leute vor? Das ist doch auch mit Alkoholkonsum nicht mehr zu erklären", sagte er am Samstag bei einem Programm-Parteitag der CDU Brandenburg in Potsdam zur Landtagswahl.

"Das ist an keiner Stelle mehr irgendwo zu rechtfertigen oder zu erklären, was da geschehen ist. Das ist völlig inakzeptabel, dass so etwas stattfindet [...]."

Die Szenen seien verstörend und absolut inakzeptabel, sagte auch Vizekanzler Robert Habeck (54, Grüne). "Wer so herumpöbelt, ausgrenzt und faschistische Parolen schreit, greift an, was unser Land zusammenhält."

Mit Blick auf die Feiern zum 75. Geburtstag des Grundgesetzes sagte der Grünen-Politiker, Deutschland habe es geschafft, zu einer starken Demokratie zu werden, die auf Respekt und Pluralität gebaut sei.

"Das zu schützen ist unsere Aufgabe. Solche widerlichen Pöbeleien dürfen keinen Platz haben."