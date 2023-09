100.000-Euro-Beute! Bande räumt Schulen aus, Polizei schlägt zurück

Die Festgenommenen seien dringend verdächtig, illegal in mehrere Schulen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz eingebrochen zu sein, hieß es.

Demnach hatten die Ermittler bereits am vergangenen Mittwoch ab 7 Uhr in der Frühe zugeschlagen und drei Übergangswohnheime sowie eine Wohnung durchsucht.

Vier der Männer im Alter zwischen 17 und 29 Jahren wurden in Köln und ein mutmaßlicher 15-jähriger Komplize in Selm festgenommen, wie Staatsanwaltschaft und Polizei Köln am heutigen Freitag mitteilten.

Außerdem richteten die Einbrecher, die in wechselnder Beteiligung in die Schulen eingestiegen sein sollen, so großen Schaden durch das Zertrümmern von Türen und Möbeln an, dass dieser ebenfalls auf eine Höhe von 100.000 Euro geschätzt wird.

Betroffen waren NRW-Schulen in Lengerich und Weilerswist. In Rheinland-Pfalz liegen die Tatorte in Hilgert, Düngenheim, Grafschaft und Selters.

Die Ermittler stellten bei der Razzia diverse Tablets, Handys und Schlüssel sicher - die Beweismittel müssen nun ausgewertet werden.

Die fünf Männer waren bereits im vergangenen Mai in den Fokus der Ermittlungen geraten, als sie in gestohlenen Autos unterwegs waren und in eine Fahrzeugkontrolle in Troisdorf gerieten. Polizisten hatten damals Aufbruchswerkzeuge in den Autos gefunden.