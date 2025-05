Drogen, Waffen, Festnahmen: Polizei gelingt Coup gegen organisierte Kriminalität

Insgesamt wurden vier Tatverdächtige am Dienstagmorgen festgenommen. (Symbolfoto) © Boris Roessler/dpa

Insgesamt seien am Dienstagmorgen fünf Wohnungen in Hattersheim und Eppstein sowie ein Gartengrundstück in Hattersheim-Eddersheim durchsucht worden, teilten die Staatsanwaltschaft Frankfurt und die Polizei gemeinsam mit.

Insgesamt verdächtigt die Staatsanwaltschaft nach eigenen Angaben vier Menschen im Alter von 23 bis 32 Jahren illegal mit Cannabis in nicht geringen Mengen gehandelt und gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz verstoßen zu haben. So hätten sich im Zuge der Ermittlungen Hinweise auf ein Schusswaffendepot ergeben.

Bei den Durchsuchungen wurden mehrere hundert Euro Bargeld, diverse Handys, Drogen, sowie einige Waffen, darunter Messer und Schusswaffen samt zugehöriger Munition, gefunden und sichergestellt.

Vor Ort nahmen die Beamten die vier Verdächtigen vorläufig fest. Ein 23-Jähriger erlitt dabei Verletzungen im Gesicht - er kam ins Krankenhaus. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden alle Tatverdächtigen wieder entlassen.