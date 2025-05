Razzia ein voller Erfolg: Polizei gelingt schwerer Schlag gegen Cannabis-Bande

Die Polizei stürmte im Zuge der Razzia Wohnungen und Lagerhallen in Bad Salzuflen, Dormagen, Herne, Lüdenscheid, Neuss und Oberhausen. (Symbolbild) © Heiko Becker/dpa

Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Polizeikreisen. Demnach waren auch Spezialeinsatzkommandos (SEK) im Einsatz.

Die Polizei stürmte Wohnungen und Lagerhallen in Bad Salzuflen, Dormagen, Herne, Lüdenscheid, Neuss und Oberhausen.

In Lagerhallen in Bad Salzuflen und Lüdenscheid und einer Doppelhaushälfte in Dormagen wurde je eine Cannabis-Indoor-Großplantage gefunden.

In Herne entdeckten die Ermittler eine ehemalige Großplantage, die fast leer war. Die Polizei nahm sieben Tatverdächtige fest. Haupttäter soll ein 32-Jähriger sein.

Herbert Reul (72, CDU) sagte der dpa auf Anfrage: "Wer glaubt, Cannabis sei mittlerweile ein harmloses Geschäft, irrt gewaltig. Noch immer macht die organisierte Kriminalität mit Anbau und Verkauf sehr viel Geld."