400 Ermittler schlagen an 80 Orten in Berlin zu: Großrazzia gegen illegales Glücksspiel

Berlin - Mit Durchsuchungen an rund 80 Orten in Berlin geht ein Großaufgebot von Justiz , Polizei und Bezirke gegen die Organisierte Kriminalität vor.

Im Fokus stehen Läden wie Spätis, Imbissstuben oder Café, in denen illegal aufgestellte Spielautomaten vermutet werden. Diese sollen beschlagnahmt und abtransportiert werden.

Polizeibeamte kontrollieren, ob sich in diesem Café illegal betriebene Spielautomaten befinden. © Sebastian Gollnow/dpa

Mit illegal betriebenen Glücksspielautomaten könnten in kürzester Zeit mit wenig Aufwand große Geldsummen kriminell erwirtschaftet werden.

"Berlin wehrt sich gegen die Aktivitäten der Organisierten Kriminalität. Geld ist ihr Motor. Ihre Bekämpfung kann nur gelingen, wenn der Staat Handlungsfähigkeit und Stärke zeigt und konsequent inkriminiertes Vermögen abschöpft", sagte Badenberg anlässlich der Durchsuchungen.

Um mehr illegal erzielte Gewinne einkassieren zu können, setzen die Behörden bei Ordnungswidrigkeiten verstärkt auf die Möglichkeit, sogenannte Einziehungsbescheide zu erlassen.

Mit diesem Instrument werde das illegal erlangte Vermögen erfasst, so Badenberg. Bei Bußgeldbescheiden hingegen könnten Betroffene diverse Kosten abziehen.

Organisierte Kriminalität, kurz OK, verursacht in Deutschland Milliardenschäden – mit steigender Tendenz. Bundesweit haben sich diese laut Justizverwaltung seit 2014 verfünffacht und liegen geschätzt bei knapp 3 Milliarden Euro. In Berlin allein betrug der finanzielle Schaden im Jahr 2023 etwa 57 Millionen Euro.

Der Justiz gelingt es aber zunehmend, kriminell erlangtes Vermögen für die Staatskasse zurückzuholen: Im Jahr 2023 lagen die Einnahmen aus der strafrechtlichen Vermögensabschöpfung laut Senat bei mehr als 4,9 Millionen Euro, im vergangenen Jahr stieg die Summe deutlich auf rund 8,8 Millionen Euro.