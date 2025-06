Illegales Glücksspiel und Steuervergehen: Behörden starten Großrazzia in Grenzstadt

Görlitz - Seit Mittwochvormittag läuft im ostsächsischen Görlitz eine Großrazzia ! Eine Vielzahl an Beamten durchleuchtet mehrere Objekte im Osten der Stadt.

Alles in Kürze

Im Görlitzer Osten startete am Mittwochvormittag eine Großrazzia. © D. Dittrich

"Den Maßnahmen liegt der Verdacht mehrerer Rechtsverletzungen im Bereich des Wirtschafts- und Finanzwesens zugrunde" schreibt die Polizei in ihrer Medieninfo.

"Konkret wird in die Richtung Bankrott, Insolvenzverschleppung und illegales Glücksspiel ermittelt", erklärt die Görlitzer Polizeisprecherin, Anja Leuschner (36).

Durchsucht wurden insgesamt neun Objekte, unter anderem ein Casino in der Bahnhofstraße, ein Objekt am Otto-Buchwitz-Platz, ein weiteres an der Berliner Straße Ecke Hospitalstraße.