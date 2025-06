Abzocke bei Fake-Verkehrskontrollen: Drei Berliner Polizisten verhaftet

Die Polizisten waren echt, die Kontrolle war es nicht: In Berlin wurden drei Beamte wegen bandenmäßigem Diebstahl und Urkundenfälschung festgenommen. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa

In juristisch korrekter Fachsprache wird den Tatverdächtigen gewerbs- und bandenmäßiger Diebstahl in Tateinheit mit gewerbs- und bandenmäßiger Urkundenfälschung in zwei Fällen vorgeworfen.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, durchsuchten Einsatzkräfte ab dem Morgen in Spandau, Reinickendorf und Tempelhof-Schöneberg Wohnungen der Beschuldigten sowie Mietfahrzeuge des gesondert verfolgten 45-Jährigen.

Spätestens seit April dieses Jahres sollen ein Polizeioberkommissar, ein Polizeikommissar und ein Polizeimeister mit ihrem Komplizen bei angeblichen Verkehrskontrollen Autofahrern gezielt Bargeld abgenommen haben.

Dabei verwendeten die Polizisten jeweils gefälschte Papiere. Von einem Autofahrer in Pankow soll das Trio am 21. April dieses Jahres 500 Euro ergaunert haben. Am 8. Mai machten sie auf diese Weise in Charlottenburg sogar 8000 Euro Beute.