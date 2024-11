Auch in Sachsen: Razzien gegen antisemitische Hassverbreiter im Internet

Sachsen - Seit dem Hamas-Überfall auf Israel scheint Antisemitismus auch in Deutschland wieder zum "guten Ton" zu gehören. Das Netz ist voll von rechtem, linkem und arabischem Judenhass. Am heutigen Dienstag nun machten die Polizeibehörden in Sachsen und 14 weiteren Bundesländern Jagd auf die schlimmsten Hetzer.