Drogen-Razzia bei Hells Angels: Ermittler finden scharfe Schusswaffen

Frankfurt am Main - Es ging um Drogen , doch zugleich wurden scharfe Schusswaffen und "Bargeld im hohen fünfstelligen Bereich" beschlagnahmt. Fahnder von Polizei und Zoll durchsuchten am Mittwoch Wohnungen sowie Clubhäuser der Rocker-Bande "Hells Angels" in Frankfurt , Darmstadt und weiteren Orten.

Polizei und Zoll rückten zu einem gemeinsamen Schlag gegen den organisierten Drogenhandel aus. © 5VISION.NEWS

Die Razzia unter Federführung der Frankfurter Polizei richtete sich gegen den organisierten Rauschgifthandel im Rhein-Main-Gebiet, wie Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium Frankfurt am Donnerstag gemeinsam mitteilten.

Im Zentrum der gemeinsamen Aktion von Polizei und Zollfahndungsamt standen demnach sieben Beschuldigte im Alter von 32 bis 59 Jahren, die alle in Beziehungen mit den "Hells Angels" stehen und denen die Einfuhr und der Handel mit verbotenen Drogen im großen Stil vorgeworfen werde.

Die Beamten durchsuchten neben Wohnungen und den beiden Clubhäusern in Darmstadt und Frankfurt weitere Wohnungen in Oberursel, Mühlheim und Maintal.

Dabei kamen auch Spezialkräfte der Polizei und Angehörige des Bundeskriminalamts (BKA) zum Einsatz.