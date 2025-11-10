Drogengeschäfte? Polizei führt Razzia in Kulturverein durch

Hamburg - Einsatz im Süden von Hamburg : Am Montag hat die Polizei eine Razzia in einem Kulturverein durchgeführt. Hintergrund sind Drogengeschäfte.

Die Polizei hat am Montag in Hamburg-Harburg eine Razzia in einem Kulturverein durchgeführt. Hintergrund sind Drogengeschäfte. © NEWS5 / Sebastian Peters

Ein Sprecher des Lagediensts der Polizei bestätigte den Einsatz in der Straße "Zur Seehafenbrücke" (Stadtteil Harburg) gegenüber TAG24.

Demnach wurde der Kulturverein vor Ort von mehreren zivilen Beamten im Rahmen von Ermittlungen wegen des möglichen Handels mit Betäubungsmitteln durchsucht.

Nach TAG24-Informationen soll mindestens eine Person vorläufig festgenommen worden sein. Dazu passen Bilder, auf denen ein Mann abgeführt wird.