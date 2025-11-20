Drogenhandel: Razzia in Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt
Von Monika Wendel
Cottbus/Senftenberg - Im Kampf gegen die Organisierte Kriminalität durchsuchen Ermittler seit dem frühen Donnerstagmorgen 19 Objekte in Südbrandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt.
Es gehe um den Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Brandenburg.
Das Landeskriminalamt durchsuche 15 Objekte in Cottbus und im Landkreis Oberspreewald-Lausitz sowie vier in Sachsen und Sachsen-Anhalt.
Dem Einsatz war laut federführender Staatsanwaltschaft in Frankfurt (Oder) eine verdeckte Ermittlung vorausgegangen. Neben Drogenhandel gehe es auch um andere Straftaten, so ein Sprecher der Ermittlungsbehörde.
Die Staatsanwaltschaft hielt sich mit weiteren Angaben aber äußerst bedeckt. "Wie sich das entwickelt, muss man abwarten", sagte der Sprecher.
Auch genauere Angaben zu den Orten der Aktion machte die Sprecherin des Polizeipräsidiums nicht.
Laut "Lausitzer Rundschau" gab es unter anderem Durchsuchungen in Senftenberg (Oberspreewald-Lausitz), wie auch auf Fotos zu sehen war. Hier wurden demnach Barbershops durchsucht.
Titelfoto: Nico Pointner/dpa