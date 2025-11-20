Drogenhandel: Razzia in Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt

Cottbus/Senftenberg - Im Kampf gegen die Organisierte Kriminalität durchsuchen Ermittler seit dem frühen Donnerstagmorgen 19 Objekte in Südbrandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt .

Polizeibeamte haben am Donnerstag insgesamt 19 Objekte durchsucht. (Symbolfoto) © Nico Pointner/dpa

Es gehe um den Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Brandenburg.

Das Landeskriminalamt durchsuche 15 Objekte in Cottbus und im Landkreis Oberspreewald-Lausitz sowie vier in Sachsen und Sachsen-Anhalt.

Dem Einsatz war laut federführender Staatsanwaltschaft in Frankfurt (Oder) eine verdeckte Ermittlung vorausgegangen. Neben Drogenhandel gehe es auch um andere Straftaten, so ein Sprecher der Ermittlungsbehörde.

Die Staatsanwaltschaft hielt sich mit weiteren Angaben aber äußerst bedeckt. "Wie sich das entwickelt, muss man abwarten", sagte der Sprecher.

Auch genauere Angaben zu den Orten der Aktion machte die Sprecherin des Polizeipräsidiums nicht.