Drogenrazzia in Sachsen-Anhalt: Sechs Verdächtige vorläufig festgenommen

Magdeburg - Mit Razzien in mehreren Orten in Sachsen-Anhalt sind Polizei und Zoll gegen eine mutmaßliche Drogenbande aus Polen vorgegangen.

Neben Drogen wurden zahlreiche Waffen festgestellt. © Bildmontage: LKA Sachsen-Anhalt

Fünf Männer und eine Frau seien vorläufig festgenommen worden, teilten das Landeskriminalamt Sachsen-Anhalt und das Zollfahndungsamt Hannover mit.

Am frühen Morgen durchsuchten die Einsatzkräfte demnach Wohn- und Geschäftsräume, Grundstücke und Fahrzeuge in Magdeburg, Staßfurt und Hecklingen im Salzlandkreis.

Die Ermittlungen wegen unerlaubten bandenmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln und Cannabis in nicht geringer Menge würden schon länger geführt.

Die Einsatzkräfte fanden nach Angaben von LKA und Zoll unter anderem 133 Cannabispflanzen, 8 Kilogramm Marihuana, 60 Ecstasy-Tabletten, knapp 200 Gramm Methamphetamin (Crystal), 300 verschreibungspflichtige Schmerz- und Aufputschtabletten, 120 illegale Elektro-Zigaretten, Bargeld im vierstelligen Bereich sowie hochwertigen Schmuck.

Außerdem entdeckten die Beamten Macheten, Messer, eine Armbrust und eine Schreckschusspistole.