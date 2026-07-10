Auf "Huracán" folgt Operation "Alba": Zwei Festnahmen bei bundesweiter Steuerbetrugs-Razzia im Autohandel

Düsseldorf - Auf "Huracán" folgt Operation "Alba": Mit einer internationalen Razzia sind Ermittler erneut gegen internationalen Umsatzsteuerbetrug im Fahrzeughandel vorgegangen.

Bei der bundesweiten Razzia wurden mehrere Luxusautos beschlagnahmt. (Symbolbild) © Uli Deck/dpa

Zwei Verdächtige seien in Deutschland und den Niederlanden festgenommen worden, teilte das Zollfahndungsamt Essen mit. In Deutschland kam es zu Durchsuchungen in Nordrhein-Westfalen, Hamburg, Sachsen und Bayern. Ermittler durchsuchten Objekte auch in Polen und den Niederlanden.

Neben umfangreichen digitalen Beweismitteln seien auch Waffen, Luxusfahrzeuge, Uhren, Bargeld und Schmuck sichergestellt worden. Zudem wurden Autos und Immobilien im Wert von mehr als 2,5 Millionen Euro beschlagnahmt.

Nach Angaben der Behörden konnten Vermögenswerte von rund 15 Millionen Euro gesichert werden.

Eingebunden waren die Europäische Staatsanwaltschaft (EUStA) in Köln und das Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität Nordrhein-Westfalen.

Das Verfahren richtet sich gegen ein Netzwerk internationaler Autoschieber, die zwischen 2017 und Juni 2023 einen Umsatzsteuerschaden von rund 300 Millionen Euro verursacht haben sollen. Mehr als 70 Beschuldigte waren identifiziert worden.