Großrazzia in Augsburg: Polizei geht gegen Drogendealer vor

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Augsburg: Nach monatelangen Ermittlungen läuft eine großangelegte Razzia der Polizei in Stadt und Landkreis..

Von Michel Siebert

Augsburg - Zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei durchsuchen wegen des Verdachts des illegalen Drogenhandels derzeit in Stadt und Landkreis Augsburg mehrere Gebäude.

Nach monatelangen Ermittlungen läuft eine großangelegte Razzia der Polizei in Stadt und Landkreis Augsburg. (Symbolbild)
Nach monatelangen Ermittlungen läuft eine großangelegte Razzia der Polizei in Stadt und Landkreis Augsburg. (Symbolbild)  © Jens Kalaene/dpa

Nach Polizeiangaben gehen den Durchsuchungen mehrere Monate Ermittlungen voraus.

Demnach beantragte die Polizei die Durchsuchungsbeschlüsse über die Staatsanwaltschaft beim Amtsgericht Augsburg.

Die Durchsuchungen laufen bereits seit den frühen Morgenstunden. Wie lange die Razzia noch andauern wird, war zunächst unklar. TAG24 berichtet an dieser Stelle nach, sobald neue Informationen vorliegen.

Titelfoto: Jens Kalaene/dpa

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