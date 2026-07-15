15.07.2026 07:32 Großrazzia in Augsburg: Polizei geht gegen Drogendealer vor

Augsburg: Nach monatelangen Ermittlungen läuft eine großangelegte Razzia der Polizei in Stadt und Landkreis..

Von Michel Siebert Augsburg - Zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei durchsuchen wegen des Verdachts des illegalen Drogenhandels derzeit in Stadt und Landkreis Augsburg mehrere Gebäude.

Nach monatelangen Ermittlungen läuft eine großangelegte Razzia der Polizei in Stadt und Landkreis Augsburg. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa Nach Polizeiangaben gehen den Durchsuchungen mehrere Monate Ermittlungen voraus. Demnach beantragte die Polizei die Durchsuchungsbeschlüsse über die Staatsanwaltschaft beim Amtsgericht Augsburg.