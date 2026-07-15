Großrazzia in Augsburg: Polizei geht gegen Drogendealer vor
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Von Michel Siebert
Augsburg - Zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei durchsuchen wegen des Verdachts des illegalen Drogenhandels derzeit in Stadt und Landkreis Augsburg mehrere Gebäude.
Nach Polizeiangaben gehen den Durchsuchungen mehrere Monate Ermittlungen voraus.
Demnach beantragte die Polizei die Durchsuchungsbeschlüsse über die Staatsanwaltschaft beim Amtsgericht Augsburg.
Die Durchsuchungen laufen bereits seit den frühen Morgenstunden. Wie lange die Razzia noch andauern wird, war zunächst unklar. TAG24 berichtet an dieser Stelle nach, sobald neue Informationen vorliegen.
Titelfoto: Jens Kalaene/dpa