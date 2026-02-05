Fake-Kennzeichen, Drogen und kein Führerschein: 38-Jähriger geht Polizei ins Netz

Wurzen - Eine Polizeikontrolle auf der B6 im Landkreis Leipzig zog am Mittwoch eine Wohnungsdurchsuchung nach sich.

Der Polizei ging ein 38-jähriger Mann ins Netz. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Nach Angaben von Polizeisprecherin Melanie Roeber wurde der Audi A4 eines bereits polizeibekannten 38-Jährigen gegen 16.25 Uhr von der Streife gestoppt.

Hierbei stellte sich schnell heraus, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis besitzt, die Kennzeichen seines Autos gefälscht sind und der Wagen seit 2019 eigentlich außer Betrieb gesetzt ist.

"Ein Drogenvortest reagierte bei dem 38-Jährigen zudem positiv auf Amphetamine", so Roeber. Zudem wurden bei ihm ein gefälschter Führerschein sowie Cliptütchen mit Betäubungsmitteln gefunden.

Ein Bereitschaftsstaatsanwalt erließ noch am selben Abend einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des 38-Jährigen, in welcher weitere Drogen, szenetypisch gestückeltes Bargeld und ein Smartphone sichergestellt wurden.