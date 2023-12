Festnahme! Riesen-Razzia in mehreren Ländern: Ermittler durchsuchen 56 Objekte

Düsseldorf - Große Razzia in mehreren Bundesländern! Bei Durchsuchungen wegen Geldwäsche, Urkundenfälschung und Kreditbetrugs haben Ermittler 56 Häuser, Wohnungen und Büros unter die Lupe genommen.

Polizei, Steuerfahndung und Zoll haben am Dienstag insgesamt 56 Objekte in mehreren Bundesländern durchsucht. (Symbolbild) © Christoph Reichwein/dpa

Dabei wurden am heutigen Dienstag in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen, Hessen und Rheinland-Pfalz Vermögenswerte im Gesamtwert von 6,3 Millionen Euro sichergestellt, wie das Landeskriminalamt in Düsseldorf mitteilte.

Darunter befinden sich Bargeld, Immobilien, ein Nobelauto, teure Uhren, Handtaschen und Schmuck.

Ein 40-jähriger Beschuldigter wurde festgenommen. Er sollte noch am selben Tag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Insgesamt richten sich die Ermittlungen gegen 29 Beschuldigte im Alter zwischen 26 und 63 Jahren. Die Gruppe soll in unterschiedlicher Zusammensetzung von Februar 2017 bis August 2022 Gehaltsnachweise, Kontoauszüge, Arbeits- und Mietverträge gefälscht und bei Banken vorgelegt haben.