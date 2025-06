Schlag gegen Drogenhandel: Festnahmen nach Razzien in Berlin und Beelitz

Cottbus - Weil sie einen Teil des Drogenhandels in Südbrandenburg organisiert haben sollen, sind vier Verdächtige von der Polizei festgenommen worden.

Alles in Kürze

Bei Durchsuchungen in der vergangenen Woche in Berlin und Beelitz seien größere Mengen Drogen und Bargeld gefunden worden. Zwei der Tatverdächtigen befinden sich nach Polizeiangaben mittlerweile in Untersuchungshaft.