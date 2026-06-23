Gebäude in mehreren Bundesländern gestürmt: Sind die Tatverdächtigen IS-Terroristen?

Oststeinbek (Schleswig-Holstein) - Am Dienstagmorgen hat die Polizei Gebäude in mehreren Bundesländern gestürmt. Gegen die Beschuldigten besteht der Verdacht, dass sie der Terrororganisation IS angehören.

Ermittler durchsuchen seit den frühen Morgenstunden ein Haus in Oststeinbek. © Lars Ebner

Seit 6 Uhr ist die Polizei in der Möllner Landstraße in Oststeinbek im Einsatz. Auf TAG24-Nachfrage bestätigte eine Sprecherin der Polizei die Durchsuchungsmaßnahme.

Bei dem Einsatz in Schleswig-Holstein handelt es sich allerdings nur um eine von vielen Durchsuchungsmaßnahmen. Wie eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft gegenüber TAG24 bestätigte, richten sich die Ermittlungen gegen fünf Beschuldigte aus Baden-Württemberg, Brandenburg und Hessen.

Es bestehe der Anfangsverdacht, dass die Beschuldigten Mitglieder der Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) sind. Ihnen wird vorgeworfen, nach Deutschland eingereist zu sein, um Gelder für den IS zu beschaffen und sich zu vernetzen.