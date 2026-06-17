Riesige Razzia: Zoll stoppt illegale Zigarettenfabrik und entdeckt 20 Millionen Kippen

Hannover/Ahlen/Wirges/Rüsselsheim - Riesige Razzia gegen illegaler Zigarettenproduktion: Der Zoll entdeckte unter anderem fast 20 Millionen unversteuerte Kippen sowie über 16 Tonnen Tabak für deren Herstellung.

Die Zollfahnder entdeckten eine illegale Zigarettenfabrik mit mehreren Millionen unversteuerten Kippen. © Bildmontage: Zollfahndungsamt Hannover (2)

Wie das Zollfahndungsamt Hannover mitteilte, waren die Beamten bereits zwischen dem 20. und 22. Mai in verschiedenen Orten in Deutschland im Einsatz.

Bei der Aktion konnten vier Tatverdächtige festgenommen werden. Dabei handelt es sich um Männer zwischen 25 und 54 Jahren mit rumänischer und moldawischer Staatsangehörigkeit. Alle vier kamen in Untersuchungshaft, da die Staatsanwaltschaft Bielefeld ihnen vorwirft, für die Herstellung und den Verkauf unversteuerter Zigaretten verantwortlich zu sein.

Im selben Zeitraum wurden 13 Lagerhallen und Wohnungen in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz durchsucht.

Schon vorher geriet ein ehemaliges Fabrikgelände in Staudt (Verbandsgemeinde Wirges) während verdeckter Ermittlungen ins Visier. Wie sich herausstellte, zu Recht: Dort konnten die Einsatzkräfte eine illegale Zigarettenproduktionsanlage sowie mehr als 16 Tonnen Tabak beschlagnahmen.

Zusätzlich fanden die Ermittler rund zehn Millionen unversteuerte Glimmstängel in einer Lagerhalle in Ahlen (Nordrhein-Westfalen) und ungefähr weitere neun Millionen Kippen auf einem Bauernhof bei Rüsselsheim (Hessen).