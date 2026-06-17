Razzia gegen internationalen Drogenhandel: Ermittler kommen ausgeklügeltem Netzwerk auf die Schliche

Hamburg/Niedersachsen/Schleswig-Holstein - Schlag gegen ein mutmaßliches Drogen-Netzwerk! Ermittler haben bei einer groß angelegten Razzia in Deutschland und der Schweiz am Mittwoch mehrere Objekte durchsucht und Verdächtige festgenommen.

Auch in Hamburg durchsuchten die Ermittler am Mittwoch Objekte. © NEWS5 / Sebastian Peters

Die Staatsanwaltschaft Hamburg koordinierte die Aktion gemeinsam mit dem Bundeskriminalamt. Unterstützt wurden die Ermittler unter anderem von der Bundespolizei, mehreren Landespolizeien sowie dem Zoll. Insgesamt durchsuchten die Einsatzkräfte dabei 16 Wohn- und Geschäftsgebäude.

Bei den Maßnahmen stellten die Behörden umfangreiches Beweismaterial sicher, darunter Mobiltelefone, Computer und Frachtunterlagen. Zudem wurden Vermögenswerte in sechsstelliger Höhe eingezogen.

Drei der insgesamt zehn Beschuldigten wurden in Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein aufgrund von Haftbefehlen des Amtsgerichts Hamburg festgenommen. Der Vorwurf: "Bandenmäßiger Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in mehreren Fällen".

Die Tatverdächtigen sollen nun zeitnah einem Richter vorgeführt werden.