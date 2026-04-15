Groß-Razzia in München: 530 Beamte marschieren zeitgleich in 40 Läden

München - Im Münchner Bahnhofsviertel findet aktuell ein Polizeieinsatz mit Hunderten Beamten statt.

Hunderte Beamte waren am späten Mittwochnachmittag im südlichen Münchner Bahnhofsviertel unterwegs. (Symbolfoto) © 123rf/federicofoto

Wie die Polizei am Mittwochabend bestätigte, habe es sich um eine große Razzia gehandelt. Dabei sollen mehr als 400 Polizisten und 100 Zollbeamte im Einsatz sein.

Gegen 17 Uhr seien demnach am Mittwoch die Durchsuchungen gestartet, heißt es weiter. Zeitgleich hätten die rund 530 Einsatzkräfte 40 Geschäfte und Ladenlokale betreten.

Ziel sei es nach ersten Informationen, Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung aufzudecken und zu verfolgen.

"In dieser Größe hatten wir das noch nie", so Thomas Meister vom Zollamt München. "Vom Friseur über den Kiosk bis zur Shisha-Bar war alles dabei."

Die Münchner Polizei hat den Einsatz über eigene Plattformen bestätigt.

Es handle sich laut den Beamten um eine "geplante Kontrollaktion", die im südlichen Bahnhofsviertel stattfindet.

Man habe nach unversteuertem Tabak, geschmuggelten Zigaretten und Produkten wie Shisha-Tabak, der aus gesundheitlichen Gründen eigentlich nicht in Deutschland verkauft werden darf, gesucht. Auch potenzielle Drogenfunde seien registriert worden.