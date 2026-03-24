Grüne Goldgrube in Brandenburg: Polizei findet Hunderte Cannabis-Pflanzen und Bargeld!

Märkisch-Oderland - Bei Razzien im Landkreis Märkisch-Oderland entdeckten Kriminalermittler eine illegale Cannabisplantage mit mehreren hundert Pflanzen.

Bei der Plantage fand die Polizei neben den Pflanzen auch eine größere Menge Cannabis. (Symbolbild) © Christian Charisius/dpa

Ermittler der Kriminalpolizei führten am Montag auf Grundlage richterlicher Beschlüsse drei Durchsuchungen in Märkisch-Oderland durch, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Bei der Cannabisplantage fand die Polizei neben den Pflanzen nach eigenen Angaben auch eine größere Menge Cannabis.

Cannabis sowie jeweils vierstellige Geldbeträge wurden demnach auch an den anderen beiden Adressen gefunden und sichergestellt. Die Pflanzen wurden ebenfalls sichergestellt sowie bereits teilweise zerkleinert, teilte ein Sprecher der Polizei mit.

Der Verdacht, dass zwei Personen gegen das Konsumcannabisgesetz verstoßen haben, war Auslöser für die Ermittlungen. Bei den Verdächtigen handelt es sich um einen 47-Jährigen und einen 49-Jährigen.

Einen der Verdächtigen traf die Polizei bei den Durchsuchungen an, wie sie mitteilte. Er sei erkennungsdienstlich behandelt und daraufhin entlassen worden.