Bis zu 70 Millionen Euro Schaden nach Anschlag auf Strommast: Razzia bei Anarchos
Von Andreas Rabenstein, Anne-Beatrice Clasmann
Berlin - Ein halbes Jahr nach dem mutmaßlich linksextremen Brandanschlag auf die Stromversorgung des Berliner Technologieparks Adlershof ist die Polizei mit einer Razzia gegen Verdächtige vorgegangen.
Seit dem Morgen wurden an weit mehr als einem Dutzend Orten in der Hauptstadt und in drei anderen Bundesländern Wohnungen und andere Räume durchsucht, wie die dpa aus Polizeikreisen erfuhr und die Staatsanwaltschaft bestätigte.
Ein Sprecher der Berliner Generalstaatsanwaltschaft sagte: "Die Polizei ist im Einsatz im Auftrag der Generalstaatsanwaltschaft Berlin im Zusammenhang mit dem Brandanschlag bei Adlershof im September letzten Jahres. Die Ermittlungen richten sich gegen namentlich bekannte Beschuldigte."
Allein in der Spree-Metropole durchsuche die Polizei 14 Objekte. Weitere Informationen sollten später veröffentlicht werden.
Nach einem Bericht der Zeitung "Die Welt" richtet sich der Einsatz gegen eine anarchistische Gruppe. Hunderte Polizisten seien im Einsatz. Nach Informationen der dpa und der "Welt" war auch eine linksextremistisch-anarchistische Bibliothek in Kreuzberg im Visier der Polizei.
Gewerkschaft der Polizei: "Kennen Protagonisten des harten Kerns"
Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) betonte: "Die Sicherheitsbehörden kennen die Protagonisten des harten Kerns. (...) Aber nach wie vor ist es unglaublich schwer, ihnen Brandanschläge wie den in Johannisthal oder Zehlendorf nachzuweisen." Das Landeskriminalamt (LKA) habe erfolgreich ermittelt, "um die heutigen Durchsuchungsbeschlüsse zu erwirken".
Mutmaßliche Linksextremisten hatten am 9. September 2025 einen Brandanschlag auf einen Strommast verübt und Starkstromkabel weitgehend zerstört.
In einem Bekennerschreiben im Internet war von einem Angriff auf den Technologiepark Adlershof und die dortigen Firmen und Forschungseinrichtungen aus den Bereichen IT, Robotik, Bio- und Nanotechnologie, Raumfahrt sowie Sicherheits- und Rüstungsindustrie die Rede.
Anfangs waren rund 50.000 private und betriebliche Kunden der landeseigenen Stromnetz GmbH von dem Stromausfall betroffen. Bei den Firmen wurden nach Schätzungen Schäden zwischen 30 und 70 Millionen Euro verursacht.
Titelfoto: Sven Käuler/dpa