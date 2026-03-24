Bis zu 70 Millionen Euro Schaden nach Anschlag auf Strommast: Razzia bei Anarchos

Berlin - Ein halbes Jahr nach dem mutmaßlich linksextremen Brandanschlag auf die Stromversorgung des Berliner Technologieparks Adlershof ist die Polizei mit einer Razzia gegen Verdächtige vorgegangen.

Die Polizei ist am Dienstagmorgen unter anderem mit einem Großaufgebot im Wedding vorgefahren. © Sven Käuler/dpa

Seit dem Morgen wurden an weit mehr als einem Dutzend Orten in der Hauptstadt und in drei anderen Bundesländern Wohnungen und andere Räume durchsucht, wie die dpa aus Polizeikreisen erfuhr und die Staatsanwaltschaft bestätigte.

Ein Sprecher der Berliner Generalstaatsanwaltschaft sagte: "Die Polizei ist im Einsatz im Auftrag der Generalstaatsanwaltschaft Berlin im Zusammenhang mit dem Brandanschlag bei Adlershof im September letzten Jahres. Die Ermittlungen richten sich gegen namentlich bekannte Beschuldigte."

Allein in der Spree-Metropole durchsuche die Polizei 14 Objekte. Weitere Informationen sollten später veröffentlicht werden.

Nach einem Bericht der Zeitung "Die Welt" richtet sich der Einsatz gegen eine anarchistische Gruppe. Hunderte Polizisten seien im Einsatz. Nach Informationen der dpa und der "Welt" war auch eine linksextremistisch-anarchistische Bibliothek in Kreuzberg im Visier der Polizei.