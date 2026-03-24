Erschreckende Entdeckung bei Durchsuchung in Sachsen: 60 Hunde aus Wohnhaus gerettet

Grimma - Großeinsatz von Veterinäramt und Polizei im Landkreis Leipzig : Ein Wohnhaus in der Grimmaer Innenstadt ist seit dem Dienstagmorgen gründlich durchsucht worden. Hinweise, denen zufolge eine große Anzahl an Hunden unter schlechten Bedingungen dort leben soll, bestätigten sich.

Seit morgens 8 Uhr waren die Einsatzkräfte vor Ort, um die Räumlichkeiten des Hofes zu durchsuchen. © Sören Müller

Mitarbeiter des Veterinäramtes rückten gegen 8 Uhr am Morgen gemeinsam mit Polizei-Hundeführern sowie weiteren Beamten der Polizeidirektion Leipzig zu dem Haus in der Nicolaistraße aus.

Wie der Landkreis Leipzig mitteilte, erfolgte der Einsatz auf Grundlage eines richterlichen Durchsuchungsbeschlusses.

Anlass dafür waren "neue, gravierende Hinweise zur Menge der gehaltenen Hunde und den unzureichenden hygienischen Verhältnissen auf dem Gelände", so Behördensprecherin Brigitte Laux.

Insgesamt seien demnach rund 60 Hunde unterschiedlichster Rassen und Altersgruppen, vier Katzen und zwei Kanarienvögel sichergestellt worden.

Die Tiere wurden noch vor Ort durch Amtstierärzte untersucht und ihr Zustand dokumentiert. Sie sollen nun vorübergehend in verschiedenen Tierheimen untergebracht und dort versorgt werden.

Schon im Vorfeld soll es immer wieder Anzeigen von Anwohnern wegen Lärm- und Geruchsbelästigungen, die von dem Gelände ausgingen, gegeben haben.