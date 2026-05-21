Hessenweite Großrazzia: Polizei sichert 700.000 Euro und schnappt ganz dicken Fisch

Wiesbaden - Bei hessenweiten Kontrollen nehmen die Sicherheitsbehörden unter anderem reisende Täter und Sozialleistungsbetrug in den Blick. Ein besonders dicker Fisch geht in Wiesbaden ins Netz.

Hessens Innenminister Roman Poseck (56, CDU, l.) verschaffte sich bei dem groß angelegten Schlag gegen die Organisierte Kriminalität vor Ort einen persönlichen Blick. © Hessisches Landeskriminalamt

Bei besagter Großrazzia haben die Einsatzkräfte rund 700.000 Euro an Vermögenswerten gesichert und sechs Menschen vorläufig festgenommen.

Unter anderem wurde in der Nacht zum Donnerstag die A3 nördlich von Wiesbaden komplett gesperrt und der Verkehr über eine Raststätte umgeleitet. Über der Kontrollstelle ließ die Polizei eine Drohne steigen, um von oben alles im Blick zu haben.

Innenminister Roman Poseck (56, CDU) besuchte die Einsatzkräfte und sagte vor Ort: "Hier geht es vor allem darum, reisende Täter aufzuspüren, es geht um Organisierte Kriminalität."

Zudem wolle die Polizei gezielt gegen Einbrecher vorgehen. Die Aktion diene auch der Abschreckung, betonte der Minister.

"Hier wird ein klares Zeichen gesetzt, dass Verbrecher in Hessen nicht sicher sein können." Der Präsident des Landeskriminalamtes, Daniel Muth, sagte: "Die Kontrollmaßnahmen sind Teil eines landesweiten, abgestimmten Aktionsansatzes zur Bekämpfung der Schweren und Organisierten Kriminalität in Hessen."