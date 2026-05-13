Polizei findet bei Razzia 1700 Cannabis-Pflanzen
Von Verena Freiberg
Jüchen - Bei einer Razzia gegen mutmaßliche Drogenhändler in mehreren Städten Nordrhein-Westfalens hat die Polizei sechs Tatverdächtige festgenommen und allein in einer Halle 1700 Cannabis-Pflanzen sichergestellt.
Gegen zwei mutmaßliche Täter will die Staatsanwaltschaft Haftbefehle erwirken, teilten die Ermittler mit.
Ausgangspunkt der umfangreichen Ermittlungen war ein Brand in einer Lagerhalle im Januar 2025.
Damals waren während der Löscharbeiten 800 Cannabis-Pflanzen entdeckt worden.
Bei der Razzia durchsuchten Beamte im Kreis Viersen sowie in Jüchen (Rhein-Kreis Neuss), Wegberg (Kreis Heinsberg), Köln, Mönchengladbach, Iserlohn (Märkischer Kreis) und Aachen insgesamt zehn Objekte. In Jüchen stellten die Beamten knapp 1700 Cannabis-Pflanzen sicher.
Titelfoto: Martin Schutt/dpa