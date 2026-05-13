Polizei findet bei Razzia 1700 Cannabis-Pflanzen

Jüchen - Bei einer Razzia gegen mutmaßliche Drogenhändler in mehreren Städten Nordrhein-Westfalens hat die Polizei sechs Tatverdächtige festgenommen und allein in einer Halle 1700 Cannabis-Pflanzen sichergestellt.

Rund 1700 Cannabis-Pflanzen stellten die Beamten in Jüchen sicher. (Symbolbild) © Martin Schutt/dpa

Gegen zwei mutmaßliche Täter will die Staatsanwaltschaft Haftbefehle erwirken, teilten die Ermittler mit.

Ausgangspunkt der umfangreichen Ermittlungen war ein Brand in einer Lagerhalle im Januar 2025.

Damals waren während der Löscharbeiten 800 Cannabis-Pflanzen entdeckt worden.